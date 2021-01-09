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أويحيى: تلقيت سبائك ذهب من أمراء خليجيين وبعتها في السوق السوداء

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أويحيى: تلقيت سبائك ذهب من أمراء خليجيين وبعتها في السوق السوداء
AFP RYAD KRAMDI
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد أويحيى
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قال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد أويحيى خلال محاكمته، إنه تلقى خلال فترة مسؤوليته من أمراء في دول الخليج العربية سبائك من الذهب، مضيفا أنه قام بإعادة بيعها في السوق الموازية.

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وفي رده على سؤال القاضي حول مصدر الأموال التي وجدت في حساباته البنكية، قال أويحيى: "يأتي العشرات من أمراء البلدان الخليجية لجنوب الجزائر، ويقومون بمنح هدايا للمسؤولين".

وأضاف: "طلبت من بنك الجزائر بيع سبائك الذهب، وعددها 60 سبيكة، في السوق الموازية"، لافتا إلى أن هذه السبائك أهداها 4 أمراء خليجيين للرئاسة.

ويحاكم أويحيى في قضية "التمويل الخفي" للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وملف تركيب السيارات.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

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