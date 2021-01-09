18 مليون مسافر عبر منافذ دبي في 2020

بلغ عدد عابري المنافذ الجوية لإمارة دبي خلال العام الماضي 17 مليونا و889 ألفا و183 مسافرا من القادمين والمغادرين.

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وتخطى مستخدمو البوابات الذكية حاجز المليون بـ 706 آلاف و619 مسافرا، وفق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي أكدت أن هذه الأرقام تكشف عن خطة ذكية نفذتها إقامة دبي، في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم بأسره.

وأشار اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى أن ما تشهده مطارات دبي من زيادة في أعداد المسافرين منذ عودة الحركة الجوية في يوليو الماضي، يؤكد جاهزية دبي لاستقبال مسافريها من أنحاء العالم.

وأوضح اللواء المري أن إعادة تشغيل البوابات الذكية بمطار دبي الدولي لكافة المسافرين المغادرين في مبنى 3 جراء الأوضاع العالمية الراهنة، كانت خطوة هامة وضرورية في تعزيز ثقة المسافرين بدولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وقال إن هذه البوابات تتميز بسرعة الإجراءات وتجنب الانتظار والتواصل المباشر مع مأموري الجوازات، مما يجعلها الوسيلة الأكثر أمانا على المسافرين لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة للجميع.

المصدر: وام