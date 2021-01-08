"وام": استئناف الحركة الجوية بين الإمارات وقطر بدءا من غد السبت

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، عن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين دولة الإمارات وقطر، اعتبارا من غد السبت.

وقالت الهيئة في بيان إنها ستستأنف الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة بين الدولتين بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات.

ويأتي ذلك في إطار "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد "إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

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وكان وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، خالد عبد الله بالهول، قال في وقت سابق من اليوم إن بلاده ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه الدوحة، بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017.

وأضاف أن الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في البلاد بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري.

المصدر: "وام"