ليبيا.. انفجار محطة وقود في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس

أفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي، اليوم الجمعة، باندلاع حريق واسع في محطة وقود في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

ونقل الموقع عن مصدر أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا، لافتا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق.

ورجح المصدر أن سبب الحريق كان "شرارة كهربائية"، تسببت في اشتعال النار في ناقلة وقود كانت تفرغ حمولتها.

اندلاع حريق في محطة وقود "البيفي" بـ #تاجوراء ولا أنباء عن خسائر بشرية وفرق هيئة السلامة الوطنية تُحاول السيطرة على الحريق. pic.twitter.com/B7uInc34Zm — عين ليبيا (@EanLibya) January 8, 2021

المصدر: "بوابة الوسط"