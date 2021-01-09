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ليبيا.. انفجار محطة وقود في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس

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ليبيا.. انفجار محطة وقود في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس
AFP
ليبيا- أرشيف
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أفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي، اليوم الجمعة، باندلاع حريق واسع في محطة وقود في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

ونقل الموقع عن مصدر أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا، لافتا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق.

ورجح المصدر أن سبب الحريق كان "شرارة كهربائية"، تسببت في اشتعال النار في ناقلة وقود كانت تفرغ حمولتها.

المصدر: "بوابة الوسط"

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