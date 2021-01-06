العراق.. "ائتلاف النصر" يهاجم حكومة كردستان لـ"عدم اعترافها" بعيد الجيش

هاجم "ائتلاف النصر" في العراق حكومة إقليم كردستان بسبب "عدم اعترافها" بعيد الجيش الذي يصادف في السادس من يناير من كل عام.

وقال الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية الأسبق حيدر العبادي في بيان صحفي: "نرفض وبشدة خطوة سلطات إقليم كردستان بعدم الاعتراف بتاريخ 6 كانون الثاني كعيد للجيش العراقي الباسل، ويعتبر إعلانه بعدم الاعتراف بهذا اليوم إساءة للجيش العراقي كونه جيشا وطنيا اتحاديا، والإقليم برمته هو جزء من الدولة العراقية ومن سلطاتها ومؤسساتها وسيادتها".

إقرأ المزيد

وأضاف: "على الإقليم إيقاف هذا السلوك المخالف للدستور ولمقتضيات النظام الفدرالي".

وطالب ائتلاف النصر "حكومة إقليم كردستان العراق بإعادة النظر بسلوكها السياسي والإداري مع الدولة الإتحادية، تأسيسا للوحدة والتعايش والسيادة الوطنية التي هي بصالح جميع أبناء العراق على تنوعهم الديني والقومي والمذهبي".

ورغم إعلان الحكومة الاتحادية في العراق السادس من يناير عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش، إلا أن حكومة إقليم كردستان لم تعطّل عمل المؤسسات الرسمية ولم تحتفل بهذه المناسبة.

المصدر: RT