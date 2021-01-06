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الجيش العراقي يحتفل بـ100 عام على تأسيسه

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الجيش العراقي يحتفل بـ100 عام على تأسيسه
القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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شهدت ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد، صباح الأربعاء، فعاليات الاستعراض العسكري بمناسبة حلول الذكرى الـ100 لتأسيس الجيش العراقي.

وشاركت جميع صنوف الجيش العراقي، وكذلك الطيران الحربي والمروحيات بالاستعراض العسكري.

ونشرت وزارة الدفاع العراقية على صفحتها على "تويتر" فيلما تاريخيا أبرز أهم المراحل الأساسية في تاريخ الجيش والقوات المسلحة العراقية، ومشاركتها في العديد من المعارك خارج البلاد.

وقال القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: "لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أية جهة كانت"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد اكتمال انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من البلاد".

وشدد على أن "العراق لن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم".

الجيش العراقي يحتفل بـ100 عام على تأسيسه

الجيش العراقي يحتفل بـ100 عام على تأسيسه

وتأسست  أولى وحدات الجيش العراقي عام 1921، خلال حقبة الانتداب البريطاني للعراق، حيث أعلن عن أول تشكيل فيه باسم "فوج موسى الكاظم"، واتخذت قيادة القوات المسلحة مقرها العام في بغداد.

تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937، حيث ووصل تعداد الجيش ذروته في بداية حقبة التسعينيات، ليبلغ عدد أفراده المليون فرد.

الجيش العراقي يحتفل بـ100 عام على تأسيسه
الجيش العراقي يحتفل بـ100 عام على تأسيسه

وأصدر الحاكم المدني للعراق بول برايمر، عقب الغزو الأمريكي عام 2003، قرارا بحل الجيش العراقي، وأعيد بعدها تشكيل الجيش وتسليحه من جديد.

الجيش العراقي يحتفل بـ100 عام على تأسيسه

المصدر: "السومرية نيوز"

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