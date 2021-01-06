الجيش العراقي يحتفل بـ100 عام على تأسيسه

شهدت ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد، صباح الأربعاء، فعاليات الاستعراض العسكري بمناسبة حلول الذكرى الـ100 لتأسيس الجيش العراقي.

وشاركت جميع صنوف الجيش العراقي، وكذلك الطيران الحربي والمروحيات بالاستعراض العسكري.

ونشرت وزارة الدفاع العراقية على صفحتها على "تويتر" فيلما تاريخيا أبرز أهم المراحل الأساسية في تاريخ الجيش والقوات المسلحة العراقية، ومشاركتها في العديد من المعارك خارج البلاد.

فيلم الذكرى 100 لتأسيس #الجيش_العراقي الباسل.#100_عام_على_حب_الوطن

لمشاهدة الفيلم اضغط على الرابط: https://t.co/tWmMEXrcNk — وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) January 6, 2021

وقال القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: "لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أية جهة كانت"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد اكتمال انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من البلاد".

وشدد على أن "العراق لن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم".

وتأسست أولى وحدات الجيش العراقي عام 1921، خلال حقبة الانتداب البريطاني للعراق، حيث أعلن عن أول تشكيل فيه باسم "فوج موسى الكاظم"، واتخذت قيادة القوات المسلحة مقرها العام في بغداد.

تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937، حيث ووصل تعداد الجيش ذروته في بداية حقبة التسعينيات، ليبلغ عدد أفراده المليون فرد.

وأصدر الحاكم المدني للعراق بول برايمر، عقب الغزو الأمريكي عام 2003، قرارا بحل الجيش العراقي، وأعيد بعدها تشكيل الجيش وتسليحه من جديد.

المصدر: "السومرية نيوز"