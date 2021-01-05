مصر: نتابع مع السعودية إجراءات نقل جثامين معتمرين توفوا في المملكة

أكد مساعد وزير الخارجية المصري السفير عمرو محمود عباس أن القنصلية المصرية في السعودية تسعى لإنهاء إجراءات نقل جثامين مصريين توفوا بحادث سير أثناء العمرة قرب مدينة تبوك السعودية.

وجاء في بيان عن الخارجية، أنه "وفي إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، فإن القنصلية العامة في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة، تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كلم من مدينة تبوك بالسعودية".

وأضاف البيان: "الحافلة كانت تقل 16 مواطنا مصريا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، الأمر الذي تسبب في عدد من الوفيات والإصابات".

وتابع: "تواصلت القنصلية العامة فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث".

وأشار إلى أن القنصلية المصرية مستمرة في المتابعة والتواصل مع المصابين لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم.

المصدر: RT + "اليوم السابع"