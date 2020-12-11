مصر تكشف تفاصيل وفاة مواطنين مصريين في السعودية في حادث سير سببه باكستاني

أصدرت وزارة القوى العاملة في مصر، بيانا تفصيليا حولة وفاة عاملين مصريين بالسعودية في حادث تصادم سيارتين تسبب فيه مواطن باكستاني.

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وقالت الوزارة إن وفاة العاملين الاثنين جاءت إثر حادث تصادم أليم بمحافظة المذنب السعودية، قبل وصولهم للرياض، بالإضافة إلى إصابة مواطن مصري آخر.

وأوضحت الوزارة أن العاملين المصريين كانوا عائدين من قضاء الإجازة السنوية بمصر مستقلين سيارتهم الخاصة، وقبيل وصولهم الرياض، وخلال مرورهم بمحافظة المذنب، قامت سيارة نقل ثقيل يقودها باكستاني بقطع الطريق عليهم، مما تسبب في وفاة العامل وليد عيد سيد عبد الهادي البالغ من العمر 31 عاما، والعامل محمد ربيع حسن عبد الوهاب 31 عاما.

وأصيب في الحادث كذلك العامل المصري محمد عبد الصمد البالغ من العمر 25 عاما، حيث تم نقل الجميع إلى مستشفى المذنب العام لعلاج المصابين وإنهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة للمتوفين، وقامت القنصلية المصرية العامة بالرياض بإنهاء إجراءات إخراج تصريح لشحن الجثمانين إلى مصر بناءا على رغبة ذوي الفقيدين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية