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بومبيو يوقع قرار شطب السودان من قائمة "رعاة" الإرهاب

أخبار العالم العربي

بومبيو يوقع قرار شطب السودان من قائمة
Reuters
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وقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكتب بومبيو في تغريدة عبر "تويتر": "بعد شهور من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين وذويهم".

وكان مجلس النواب الأمريكي تلقى في أكتوبر الماضي إخطارا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم في ديسمبر الماضي، أن إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب" دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 14 ديسمبر 2020.

المصدر: RT

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