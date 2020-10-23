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الخرطوم: ترامب صادق على إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والإعلان رسميا بعد قليل

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الخرطوم: ترامب صادق على إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والإعلان رسميا بعد قليل
Reuters
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أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميا على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسيتم الإعلان عن ذلك بعد قليل.

ووصف إعلام المجلس السيادي ذلك بأنه "يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة".

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يأتي ذلك بعد أيام من إعلان ترامب أن حكومة السودان وافقت على دفع تعويضات "لضحايا الإرهاب" بقيمة 335 مليون دولار، وأن اسم السودان سيرفع من القائمة المذكورة فور تحويل الأموال.

وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.

المصدر: RT

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