الخرطوم: ترامب صادق على إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والإعلان رسميا بعد قليل

أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميا على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسيتم الإعلان عن ذلك بعد قليل.

ووصف إعلام المجلس السيادي ذلك بأنه "يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة".

* خبر عاجل



الرئيس الأمريكي وقع رسمياً على قرار ازالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسوف يتم الاعلان بعد قليل.



يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة. — مجلس السيادة الإنتقالي - السودان (@TSC_SUDAN) October 23, 2020

إقرأ المزيد

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان ترامب أن حكومة السودان وافقت على دفع تعويضات "لضحايا الإرهاب" بقيمة 335 مليون دولار، وأن اسم السودان سيرفع من القائمة المذكورة فور تحويل الأموال.

وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.

المصدر: RT