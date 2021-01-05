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سلطنة عمان تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا
Reuters Christopher Pike
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أفادت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم الثلاثاء بأن البلاد سجلت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا، وكانت لمقيم عائد من هناك.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الشخص المصاب ظهرت عليه أعراض تنفسية أثناء وجوده في الحجر الصحي، على الرغم من أن نتيجة فصحه لدى وصوله كانت سلبية.

وأضاف البيان أن الشخص المصاب بحالة صحية جيدة ويخضع للحجر المنزلي.

وأعادت عمان فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر بعد إغلاق دام أسبوعا كإجراء احترازي.

وتلزم السلطنة الوافدين إليها عبر كافة مطاراتها بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من الفيروس.

المصدر: وزارة الصحة العمانية + "رويترز"

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