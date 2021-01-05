سلطنة عمان تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا
أفادت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم الثلاثاء بأن البلاد سجلت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا، وكانت لمقيم عائد من هناك.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن الشخص المصاب ظهرت عليه أعراض تنفسية أثناء وجوده في الحجر الصحي، على الرغم من أن نتيجة فصحه لدى وصوله كانت سلبية.
وأضاف البيان أن الشخص المصاب بحالة صحية جيدة ويخضع للحجر المنزلي.
تسجيل أول حالة إصابة بالطفرة الجينية لفيروس مرض #كوفيد١٩ في #السلطنة#عمان_تواجه_كوروناpic.twitter.com/bCquVvk2ek— وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) January 5, 2021
وأعادت عمان فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر بعد إغلاق دام أسبوعا كإجراء احترازي.
وتلزم السلطنة الوافدين إليها عبر كافة مطاراتها بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من الفيروس.
المصدر: وزارة الصحة العمانية + "رويترز"