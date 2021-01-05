الكويت.. إحالة 60 موظفا بدرجة وزير إلى التقاعد

أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية، بأن قرار مجلس الوزراء الكويتي بإنهاء تعيين موظفين بدرجة وزير لمن تجاوزت مدة تعيينهم 4 سنوات، يشمل 60 قياديا في جميع الجهات الحكومية.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "القرار يشمل 60 قياديا مع إمكانية استثناء بعضهم"، مشيرة إلى أن "القرار يهدف إلى تحديد تولي المنصب بدرجة وزير بمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية، بخلاف المعمول به سابقا، إذ كانت مدة التعيين مفتوحة".

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن باجتماعه الأسبوعي مساء الاثنين، موافقته على مشروع مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات.

وأشارت الحكومة الكويتية إلى أن ذلك يأتي حرصا على توحيد الإطار الزمني المحدد للوظائف القيادية.

حرصاً على توحيد الإطار الزمني المحدد للوظائف القيادية الذي تم تحديده بأربع سنوات، فقد أحيط المجلس علماً بتوصية مجلس الخدمة المدنية بإصدار مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتباراً من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) January 4, 2021

المصدر: الجريدة