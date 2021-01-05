 
مباشر

الكويت.. إحالة 60 موظفا بدرجة وزير إلى التقاعد

أخبار العالم العربي

الكويت.. إحالة 60 موظفا بدرجة وزير إلى التقاعد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/phyl

أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية، بأن قرار مجلس الوزراء الكويتي بإنهاء تعيين موظفين بدرجة وزير لمن تجاوزت مدة تعيينهم 4 سنوات، يشمل 60 قياديا في جميع الجهات الحكومية.

إقرأ المزيد
الكويت: نتطلع بعين الثقة والتفاؤل لأعمال القمة الخليجية الـ41
الكويت: نتطلع بعين الثقة والتفاؤل لأعمال القمة الخليجية الـ41

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "القرار يشمل 60 قياديا مع إمكانية استثناء بعضهم"، مشيرة إلى أن "القرار يهدف إلى تحديد تولي المنصب بدرجة وزير بمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية، بخلاف المعمول به سابقا، إذ كانت مدة التعيين مفتوحة".

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن باجتماعه الأسبوعي مساء الاثنين، موافقته على مشروع مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات.

وأشارت الحكومة الكويتية إلى أن ذلك يأتي حرصا على توحيد الإطار الزمني المحدد للوظائف القيادية.

المصدر: الجريدة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا