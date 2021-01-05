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ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مطار عدن

أخبار العالم العربي

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مطار عدن
Reuters FAWAZ SALMAN
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توفي مساء أمس الاثنين مسؤول أمني بمطار عدن متأثرا بجراحه إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف المطار اثناء مراسم استقبال الحكومة الأسبوع الماضي.

والمتوفي هو العقيد محفوظ محمد محفوظ، نائب مدير جهاز الأمن السياسي بمطار عدن الدولي.

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وكانت السلطات اليمنية ذكرت أن الهجوم على مطار عدن أدى إلى مقتل 25 شخصا، بينهم موظفو الصليب الأحمر، إضافة إلى إصابة 110 أشخاص، محذرة من أن عدد الضحايا مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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