ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مطار عدن

توفي مساء أمس الاثنين مسؤول أمني بمطار عدن متأثرا بجراحه إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف المطار اثناء مراسم استقبال الحكومة الأسبوع الماضي.

والمتوفي هو العقيد محفوظ محمد محفوظ، نائب مدير جهاز الأمن السياسي بمطار عدن الدولي.

وفاة نائب مدير الامن السياسي في مطار عدن العقيد:محفوظ محمد محفوظ جراء الاستهداف الإرهابي بصواريخ الإرهاب الحوثي الغاشم على مطار عدن الدولي في مستشفى الجمهورية

الله يرحمك رحمة الابرار

وانا لله وانا اليه راجعوان pic.twitter.com/3Y102efAtE — ⓐⓐالقناصⓐⓐ (@shen124u) January 4, 2021

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وكانت السلطات اليمنية ذكرت أن الهجوم على مطار عدن أدى إلى مقتل 25 شخصا، بينهم موظفو الصليب الأحمر، إضافة إلى إصابة 110 أشخاص، محذرة من أن عدد الضحايا مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات.

المصدر: وسائل إعلام يمنية