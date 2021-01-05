المغرب.. 53 وفاة و656 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية يوم الاثنين 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1005 إصابات يوم الأحد، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 443802.

وسجلت الوزارة كذلك 53 وفاة جديدة ارتفاعا من 33 الأحد، ما يرفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في المملكة إلى 7538.

كما تعافى 1579 مريضا ليرتفع عدد المتعافين إلى 414972.

وكان قال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب قد صرح بأن تحقيق المناعة الجماعية رهن الوصول إلى تطعيم 60 في المئة من السكان على الأقل.

وأضاف أن اللقاحين الصيني والبريطاني اللذين اختارتهما المملكة لمقاومة فيروس كورونا "تعترف بهما الهيئات المدبرة للأدوية في كلا البلدين".

وأعلن أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من اللقاح لتطعيم 25 مليون من سكان المملكة.

المصدر: وكالات