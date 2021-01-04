خبير فيروسات مصري: 1460 طفرة جينية حدثت لكورونا - فيديو

أشار أستاذ الفيروسات المصري المساعد في جامعة شانتو بالصين فايد عطية إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمنع تفشى كورونا المتحور، هي ذاتها التي اتخذتها مع الموجة الأولى.

وقال عطية في حديث متلفز: "الصين اتخذت جميع الوسائل حتى لا ينتشر الوباء وحاولت السيطرة على الفيروس بارتداء الكمامة وإغلاق المطارات".

وأضاف: "طبيعة الفيروسات هي التحور بصفة مستمرة وإن لم يتحور لا يطلق عليه فيروس، وما حدث ليس آخر تحور له... الاسم العلمي هو تحور للفيروس وليس سلالة جديدة".

وأشار إلى أن "التحورات الجينية في الفيروس لا تصنع ولا تدعو إلى القلق"، مؤكدا أن "هناك 1460 طفرة جينية حدثت لفيروس كورونا منذ بداية الوباء".

ناصر حاتم

المصدر: RT