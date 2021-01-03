الجزائر.. مقتل جندي وإرهابيين بعملية عسكرية غربي العاصمة

تمكنت مفرزة من الجيش الجزائري ظهر اليوم من القضاء على إرهابيين اثنين، وصادرت رشاشي كلاشنيكوف كانا في حوزتهما وكمية من الذخيرة، بمنطقة مسلمون في تيبازة غربي العاصمة.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن حصيلة العملية العسكرية ارتفعت إلى على 6 إرهابيين بالإضافة إلى استرجاع ستة أسلحة نارية، وأنه قتل في العملية العريف بالجيش الجزائري راشدي محمد رابح.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قالت إن الجيش حيد يوم السبت 4 إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدة مسلمون بولاية تيبازة التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي العاصمة.

وذكرت الوزارة أنه "أثناء هذه العملية استشهد في ميدان الشرف الرقيب سعد الدين مباركي، والعريف أول عبد الحق قايد عيشوش".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية