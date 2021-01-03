وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلال حواط، إصابته بفيروس كورونا.

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وأشار حواط إلى أنه سيتابع مهامه الوزارية عن بعد، حيث سيلتزم بإجراءات العزل الصحي.

وكتب حواط عبر حسابه على "تويتر": "أعتذر من كل من خالطته خلال الفترة الماضية آملا ألا أكون قد نقلت العدوى إلى أحد".

أجريت فحص PCR مع مطلع السنة الحالية وجاءت النتيجة إيجابية، وبالتالي باشرت بإجراءات العزل الصحي حيث سأتابع مهامي الوزارية عن بعد. أعتذر من كل من خالطته خلال الفترة الماضية آملاً ألا أكون قد نقلت العدوى إلى أحد. أسأل الله الشفاء لجميع المرضى وان تزول هذه الغيمة السوداء عن العالم. — Talal Hawat (@Talal_A_Hawat) January 3, 2021

من الجدير ذكره أن عدد إصابات بكورونا في لبنان بلغ 186,408، فيما تم تسجيل 1,489 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص برصد إحصائيات كورونا في دول العالم.

المصدر: RT