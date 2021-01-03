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وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية يعلن إصابته بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية يعلن إصابته بفيروس كورونا
Reuters
مبنى رئاسة الحكومة اللبنانية
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أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلال حواط، إصابته بفيروس كورونا.

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وأشار حواط إلى أنه سيتابع مهامه الوزارية عن بعد، حيث سيلتزم بإجراءات العزل الصحي.

وكتب حواط عبر حسابه على "تويتر": "أعتذر من كل من خالطته خلال الفترة الماضية آملا ألا أكون قد نقلت العدوى إلى أحد".

من الجدير ذكره أن عدد إصابات بكورونا في لبنان بلغ 186,408، فيما تم تسجيل 1,489 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص برصد إحصائيات كورونا في دول العالم.

المصدر: RT

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