وزير الصحة: الأردن يوفر لقاحات آمنة اختيارية ومجانية ضد كورونا

قال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات اليوم الأحد، إن "اللقاحات التي سيوفرها الأردن لمواطنيه جميعها آمنة وفعالة، وستكون اختيارية ومجانية".

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وأكد عبيدات في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" أن "الاشاعات عن لقاحات كورونا، تعطل جهود مواجهته"، داعيا المواطنين إلى التسجيل بهدف تلقي اللقاح.

الإشاعات عن لقاحات كورونا تعطل جهود مواجهته. اللقاحات التي سيوفرها الأردن لمواطنيه جميعها آمنة وفعالة، وستكون اختيارية ومجانية. أخذ المطعوم يساهم في القضاء على جائحة كورونا. بادر وسجل: https://t.co/8Hbm5thm9Ihttps://t.co/r8DlhYnBXq — Dr. Nathir Obeidat (@DrNathirObeidat) January 3, 2021

ووصل عدد مصابي كورونا في الأردن حتى الساعة إلى 296,668، بينما تم تسجيل 3,877 حالة وفاة وفق بيانات موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة ورصد إصابات كورونا في دول العالم.

المصدر: عمون