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الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور

أخبار العالم العربي

الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بالسلالة الجديدة في البلاد 5 إصابات.

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وأعلن وزير الصحة نذير عبيدات الأحد الماضي، اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور قادمين من بريطانيا.

وأكد عبيدات لقناة "المملكة" أن المصابين وضعا في العزل الصحي منذ قدومهما.

وأوضح أن الحالتين وصلتا إلى الأردن السبت 19 ديسمبر 2020، وأجري لهما فحص الترتيب الوراثي الذي كشف أنهما مصابان بالفيروس المتحور.

المصدر: قناة "المملكة"

 

 

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