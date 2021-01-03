الإعلام الإسرائيلي: نتنياهو أكد أنه زار دولا عربية مؤخرا

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه زار دولا عربية أخرى مؤخرا، معتبرة ذلك تلميحا إلى زيارته المثيرة للجدل إلى السعودية في نوفمير الماضي.

وحسب تقارير إعلامية، فإن تصريح نتنياهو جاء خلال اجتماع مغلق لسكرتارية حزب "الليكود" مساء السبت في معرض رده عن سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تنوي تطبيع العلاقات مع إقليم كردستان العراق.

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وقال نتنياهو: "لقد زرت مؤخرا دولا عربية أخرى، وكما أنني لم أستطع التحدث (مسبقا) عن الإمارات لا يمكنني التحدث الآن"، في ما وصفته صحيفة "جروزاليم بوست" بأنه يبدو "أول تأكيد معروف له" لزيارته المفترضة إلى السعودية.

ولم يتم الكشف عن أي زيارات لنتنياهو إلى الدول العربية مؤخرا ما عدا زيارته إلى مدينة نيوم السعودية حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حسب تسريبات نفت الخارجية السعودية صحتها.

وتأتي تعليقات نتنياهو بعد أسبوعين من قوله إن "العديد من الدول" ستوقع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل "في وقت أقرب بكثير مما يتوقعه الناس".

وفي وقت سابق، عبر نتنياهو عن أمله في زيارة الإمارات والبحرين بعد إبرامهما اتفاقي سلام مع إسرائيل عام 2020، لكنه لم يفعل ذلك بعد.

يذكر أنه قام عام 2018 بزيارة إلى سلطنة عمان، التي لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية