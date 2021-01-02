قرقاش يغرد عن عمرو موسى بعد إصابته بكورونا

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش عن تمنياته بالشفاء العاجل للأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر": "دعواتنا للأخ الكبير الأستاذ عمرو موسى بالشفاء العاجل ونسأل الله عز وجلّ أن يحفظه وأن يعطيه الصحة والعمر المديد".

دعواتنا للأخ الكبير الأستاذ #عمرو_موسى بالشفاء العاجل ونسأل الله عز و جلّ ان يحفظه وأن يعطيه الصحة و العمر المديد. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 2, 2021

إقرأ المزيد

وأكد موسى في اتصال هاتفي أجرته معه RT، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد فحص أجراه الخميس.

وأوضح أنه يخضع حاليا للعزل المنزلي، وأن حالته الصحية مستقرة ويتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة الأطباء.

المصدر: "البيان"