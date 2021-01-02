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قرقاش يغرد عن عمرو موسى بعد إصابته بكورونا

أخبار العالم العربي

قرقاش يغرد عن عمرو موسى بعد إصابته بكورونا
Reuters
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش عن تمنياته بالشفاء العاجل للأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر": "دعواتنا للأخ الكبير الأستاذ عمرو موسى بالشفاء العاجل ونسأل الله عز وجلّ أن يحفظه وأن يعطيه الصحة والعمر المديد".

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إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا
إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

وأكد موسى في اتصال هاتفي أجرته معه RT، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد فحص أجراه الخميس.

وأوضح أنه يخضع حاليا للعزل المنزلي، وأن حالته الصحية مستقرة ويتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة الأطباء.

المصدر: "البيان"

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