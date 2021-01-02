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دراستان سعوديتان تحسبان متوسط وقت أداء مناسك العمرة

أخبار العالم العربي

دراستان سعوديتان تحسبان متوسط وقت أداء مناسك العمرة
Reuters
مكة.
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كشفت دراستان في المملكة السعودية أن "إجمالي متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة من بداية الطواف إلى نهاية السعي بلغ 75 دقيقة" هذا العام حسب متابعة الباحثين لسلوك عينة من 3275 معتمرا.

وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية أن هاتين الدراستين، اللتين أنجزتهما الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتعتمدان على "الإحصاء والاستبانة"، أظهرت نتائجهما أن خلال العام الهجري الجاري، 1442، وفي ظل تفشي وباء كورونا، تبين "أن متوسط الطواف بلغ 25 دقيقة، ومتوسط الانتقال من الطواف إلى المسعى بلغ ثماني دقائق، فيما بلغ متوسط السعي 42 دقيقة، وإجمالي متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة من بداية الطواف إلى نهاية السعي بلغ 75 دقيقة".

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وتهدف الدراستان، وفق "سبق"، إلى استقصاء فعالية التدابير الصحية الوقائية في ظل تفشي الوباء وتصرف المعتمرين إزاءها، بالإضافة إلى معرفة مدى ارتياحهم لمختلف الإجراءات المعتمَدة لتيسير أداء مناسك العمرة هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

 

المصدر: صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية

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