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السعودية.. إتاحة سطح المسجد النبوي الشريف للصلاة

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السعودية.. إتاحة سطح المسجد النبوي الشريف للصلاة
Reuters Ali Jarekji
المسجد النبوي الشريف في المدينة بالسعودية - أرشيف
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أتاحت رئاسة شؤون المسجد النبوي الشريف في السعودية للمصلين الاستفادة من سطح المسجد في أداء صلاة المغرب والعشاء والفجر والجمعة ابتداء من الخميس، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "سطح المسجد النبوي يستوعب قرابة 10 آلاف مصل، وقد هيأت الرئاسة عددا من الأبواب لدخول المصلين للسطح، ووضعت عليها عددا من الكاميرات الحرارية بالإضافة للمراقبين لتسهيل دخول المصلين".

وأشارت إلى أنه "يمكن للمصلين الوصول للسطح عبر الأبواب التالية - باب قباء، وباب الملك سعود، وباب الملك فهد، وباب الملك عبدالعزيز، وباب مكة".

ودعت الجميع إلى تطبيق كافة التعليمات التي يتم إبلاغهم بها في ساحات وأروقة المسجد النبوي الشريف، لتسهيل دخولهم.

المصدر: "واس"

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