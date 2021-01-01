"الأونروا" تسدد رواتب الشهر الماضي لموظفيها بعد تأخير

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن توفر حوالي 80% من رواتب موظفيها للشهر الماضي، بعد أن واجهت الوكالة صعوبات مالية جمة العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي إن "الوكالة ستدفع رواتب شهر ديسمبر الماضي منتصف الأسبوع المقبل، بعد رفض اتحادات العاملين في الوكالة الدفع بشكل جزئي، وأن المبلغ الكامل لم يتوفر بعد".

وأعلنت الوكالة منتصف الشهر الماضي عن حاجتها إلى 40 مليون دولار لدفع رواتب موظفيها وتقديم خدمات أساسية مباشرة خصوصا في سوريا وقطاع غزة.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها.

المصدر: "قناة المملكة".