"الأونروا" تحذر: نحن على حافة الهاوية وليس لدينا التمويل اللازم

قال المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إنه لأول مرة في تاريخ الأونروا لا يوجد لديها التمويل اللازم لتغطية مصروفاتها لنهاية العام.

وحذر لازاريني خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، قائلا: "إننا على حافة الهاوية ولتجنب السقوط يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم لنا"، مشيرا إلى أنه سيدعو إلى مؤتمر دولي بداية العام المقبل".

وأكد أن "الأونروا ستواصل تقديم دعمها لنصف مليون طالب وطالبة حتى تسوية هذه الأزمة"، مذكرا أن "التقليصات والأزمة تأتي في وقت يوجد فيه 28 ألف موظف لدينا في الخطوط الأمامية بمواجهة كورونا".

وشدد لازاريني على أن "الوكالة تمر بأزمة مالية غير مسبوقة"، منوها بأن "الوضع الصحي بغزة على وشك الانهيار في ظل ارتفاع اعداد المصابين بكورونا".

وأضاف: "لا يمكن أن نسمح بانقطاع خدمات الوكالة عن الفلسطينيين... سنستمر في دعم اللاجئين حتى يتم التوصل لحل سياسي".

المصدر: وكالات