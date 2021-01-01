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أمين عام مجلس التعاون يبحث مع وزير خارجية الكويت جدول أعمال القمة الخليجية

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أمين عام مجلس التعاون يبحث مع وزير خارجية الكويت جدول أعمال القمة الخليجية
Reuters
منظر عام لقمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة، أرشيف
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بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، جدول أعمال القمة الخليجية المقبلة.

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وبحث الجانبان اللقاء الذي جرى بينهما في العاصمة السعودية الرياض، وجدول أعمال القمة الخليجية القادمة المزمعة بالسعودية في 5 يناير الجاري.

وناقشا مسيرة مجلس التعاون الخليجي والجهود المبذولة من أجل تعزيزه والتشاور بما يحقق تطلعات شعوب دول المجلس وفقا لرؤى وتوجيهات قادة بلدانه.

المصدر: "وام"

 

 

 

 

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