أمين عام مجلس التعاون يبحث مع وزير خارجية الكويت جدول أعمال القمة الخليجية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، جدول أعمال القمة الخليجية المقبلة.

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وبحث الجانبان اللقاء الذي جرى بينهما في العاصمة السعودية الرياض، وجدول أعمال القمة الخليجية القادمة المزمعة بالسعودية في 5 يناير الجاري.

وناقشا مسيرة مجلس التعاون الخليجي والجهود المبذولة من أجل تعزيزه والتشاور بما يحقق تطلعات شعوب دول المجلس وفقا لرؤى وتوجيهات قادة بلدانه.

المصدر: "وام"