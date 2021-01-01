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العاهل السعودي يتلقى رسالة من أمير الكويت

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي يتلقى رسالة من أمير الكويت
Reuters
الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز
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تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتسلم رسالة أمير الكويت وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم الجمعة مبعوث أمير دولة الكويت وزير الخارجية الشيخ أحمد بن ناصر المحمد الصباح.

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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "واس"

 

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