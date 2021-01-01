أمير الكويت يطلع على نتائج جولة وزير خارجيته في عدد من دول مجلس التعاون

أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن تفاؤله بنتائج الجولة التي قام بها وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد الصباح على "أهمية اللقاء الذي سيجمعه بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج لتعزيز روح الأخوة والتضامن العربي والخليجي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة".

يذكر أن وزير الخارجية الكويتي حمل رسالة خطية من أمير الكويت إلى قادة وزعماء دول مجلس التعاون، والتي لم يفصح عن مضمونها.

وأعلنت الكويت على لسان وزير الخارجية والإعلام الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، مطلع ديسمبر الماضي، إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر الوزير في بيان متلفز، بشأن آخر المستجدات في المنطقة، أن "جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو اليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها".

المصدر: "كونا" + "القبس"