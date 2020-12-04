الكويت تؤكد إحراز تقدم في جهود حل الأزمة الخليجية

أكد وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر الوزير في بيان بشأن آخر المستجدات في المنطقة أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات حرصها على تحقيق المصالحة في الخليج.

وشكر الوزير جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على النتائج المثمرة التي تم إحرازها في طريق حل الخلاف.

يتبع..