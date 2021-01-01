خطباء الجوامع في السعودية: لقاح كورونا من النعم المتجددة

تناول خطباء الجوامع في السعودية، الجهود الحثيثة للجهات المعنية في تأمين لقاح كورونا، والتأكيد على سلامة اللقاح ومأمونيته، وكذلك توعية المجتمع لأخذ المعلومات الصحية من مصادرها.

وأكدوا، أن "من النعم المتجددة ما يسره الله من اكتشاف اللقاحات النافعة لمرض كورونا المستجد مصداقا لقول رسول الله – (ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء)".

وأشار الخطباء، إلى أن "من نعم الله على أهل هذه البلاد المباركة أن وفقها لتكون في مقدمة الدول الساعية إلى توفير اللقاح وتقديمه بالمجان لكل مواطن ومقيم بتوجيهات من القيادة الحكيمة، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم ورفع درجاتهم".

المصدر: "عكاظ"