بالألعاب النارية.. احتفال ضخم في برج خليفة برأس السنة (فيديو)

احتفل برج خليفة بدبي بقدوم العام الميلادي الجديد 2021 بتقديم عروض نارية هي الأضخم على مستوى العالم.

وبدأ العد التنازلي من خلال عرض ليزري، قبل ثوان من حلول السنة الجديدة، وتجمهر الآلاف لمشاهدة هذا العرض على برج خليفة الأطول في العالم.

It was a spectacular beginning to 2021 at #BurjKhalifa#EmaarNYE2021



بداية مميزة للسنة الجديدة في احتفالية إعمار برأس السنة 2021 ببرج خليفة pic.twitter.com/hiXz9nG0zp — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) December 31, 2020

المصدر: البيان