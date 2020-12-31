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بالألعاب النارية.. احتفال ضخم في برج خليفة برأس السنة (فيديو)

أخبار العالم العربي

بالألعاب النارية.. احتفال ضخم في برج خليفة برأس السنة (فيديو)
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احتفل برج خليفة بدبي بقدوم العام الميلادي الجديد 2021 بتقديم عروض نارية هي الأضخم على مستوى العالم.

وبدأ العد التنازلي من خلال عرض ليزري، قبل ثوان من حلول السنة الجديدة، وتجمهر الآلاف لمشاهدة هذا العرض على برج خليفة الأطول في العالم.

المصدر: البيان

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