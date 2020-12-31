السيسي يتصل بتبون مهنئا

اتصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، "مهنئا بمناسبة تعافيه من كورونا ومتمنيا له دوام الصحة والعافية وللجزائر وشعبها كل خير وسلام وازدهار".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا وإجراءات الوقاية الصحية من خلال تبادل الخبرات بين الأجهزة المعنية.

وعلى صعيد قضايا المنطقة، "تم تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية خاصة الأزمة الليبية، حيث استعرض السيسي الجهود المستمرة التي تبذلها مصر في إطار المسار السياسي، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بين البلدين".

من جانبه، أكد تبون "اعتزاز الجزائر بالروابط والعلاقات الوثيقة التي تربطها بمصر على المستويين الرسمي والشعبي"، مثمنا "تفاعل مصر المتزن والحكيم للتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية المستند على ثقلها السياسي المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي".

المصدر: RT