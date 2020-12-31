العراق.. "العصائب" تصف تعاقد الحكومة مع "دايو" الكورية بـ"الجريمة الكبرى"

قالت حركة "عصائب أهل الحق" في العراق، اليوم الخميس، إن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية مع شركة "دايو" الكورية الجنوبية لإنشاء ميناء "الفاو الكبير" "جريمة كبرى".

وكتب الأمين العام للحركة قيس الخزعلي على حسابه في "تويتر": "إلى الفاسدين الذين مرروا عقد الشركة الكورية (دايو)، سيأتي اليوم الذي فيه تفتضحون ويعرفكم الشعب ويحاسبكم على الجريمة الكبرى التي اقترفتموها بحق مستقبله من اجل مغانمكم الخاصة".

وأضاف: "من جانبنا سنعمل وبكل قوة لإبطال هذه الجريمة الكبرى بحق العراق ونأمل من الشرفاء كافة ان يقفوا معنا وألا يسكتوا".

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وأعلنت وزارة النقل العراقية، أمس الأربعاء، تعاقدها مع شركة "دايو" الكورية الجنوبية لتنفيذ مشروع ميناء "الفاو الكبير"، فيما أكدت أن المشروع سيوفر عشرات آلاف فرص العمل.

المصدر: RT