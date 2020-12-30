العراق يتعاقد مع "دايو" الكورية الجنوبية لتنفيذ مشروع ميناء "الفاو الكبير"

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، تعاقدها مع شركة "دايو" الكورية الجنوبية لتنفيذ مشروع ميناء "الفاو الكبير"، فيما أكدت أن المشروع سيوفر عشرات آلاف فرص العمل.

وذكرت وزارة النقل العراقية في بيان صحفي: "أبرمنا عقداً مع شركة دايوو الكورية الجنوبية لإنشاء خمسة مشاريع للبنى التحتية ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير".

ونقلت الوزارة عن الوزير ناصر الشبلي قوله: "لا يسعني إلا أن اقدم شكري لكل من وقف معنا من أجل أن يرى ميناء الفاو النور".

وأضاف، أن "هذا المشروع الاستراتيجي العملاق سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، ليس في محافظة البصرة فحسب بل للمحافظات المجاورة الأخرى سواء خلال التنفيذ أو في أثناء التشغيل".

وأشار وزير النقل العراقي إلى أن "تنفيذ الميناء سيبدأ بوتيرة متصاعدة لاسيما وأنه تعرض الى التعطيل لأسباب كثيرة من اجل إتمام إنجازه ضمن الوقت المحدد".

المصدر: RT