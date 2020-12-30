المغرب.. اعتقال مؤرخ وناشط حقوقي واتهامه بغسيل الأموال

أمر قاض مغربي باستمرار حبس الكاتب البارز والناشط الحقوقي معطي منجب رهن التحقيق بعد أن وجهت له النيابة تهمة غسيل الأموال.

وعبر عدد من الحقوقيين والنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من اعتقال منجب أمس الثلاثاء، بالرغم من أنه كان متابعا في قضايا أخرى منذ 2015.

وقالت خديجة الرياضي الحقوقية المغربية والرئيسة السابقة لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" المستقلة لـ"رويترز": "صدمنا هذا القرار رغم كل التحرشات السابقة ضده، لم نتصور أنه، وفي هذه السن ونظرا لصحته المتدهورة، سيتم اعتقاله وتلفيق تهمة له".

وأضافت: "ليس هناك جريمة ملموسة وإنما اعتقاله تم في إطار استمرار التضييق على النشطاء والمعارضين وإسكات الأصوات المستمرة في فضح الفساد".

من جهتها طالبت لجنة حماية الصحفيين "بإطلاق سراح منجب فورا" الذي اعتقل من مطعم وسط العاصمة الرباط و"إنهاء اعتقال ومراقبة الصحفيين".

وقال بيان النيابة العامة المغربية اليوم إنه "تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة على إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه، وتمت إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي قرر بعد استنطاقه ابتدائيا إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال".

المصدر: "رويترز"