أول إجراء من هادي بعد استهداف مطار عدن

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات الهجوم الذي استهدف اليوم الأربعاء مطار العاصمة المؤقتة عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه.

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بأن اللجنة الجديدة، حسب توجيهات هادي، ستتشكل برئاسة وزير الداخلية إبراهيم حيدان وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية في عدن، بالتنسيق مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأكدت الوكالة أن هادي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة معين عبد الملك للاطمئنان على سلامته وأعضاء الحكومة في ظل الهجوم الصاروخي على مطار عدن، وحمل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المسؤولية عن الاعتداء.

وشدد هادي على أن مثل هذه "الأعمال الإرهابية" لن تثني الحكومة عن ممارسة مهامها من عدن ومواصلة مساعيها الرامية الى "حفظ الأمن والاستقرار وجهود تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب".

ووجه الرئيس الحكومة بالعمل بوتيرة عالية من عدن، مبديا قناعته بانتصار "قوى الخير والنوايا الصادقة"، وأشار إلى ضرورة تعزيز الجهود الأمنية ورفع مستوى اليقظة والجاهزية لمواجهة كافة التحديات.

وتابع أن المرحلة الراهنة استثنائية وتتطلب من الحكومة تحمل الصعوبات ومواجهة التحديات الماثلة أمامها، مقدما خالص تعازيه إلى أهالي ضحايا الهجوم الذي أسفر، حسب بيانات وزارة الصحة، عن سقوط 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

المصدر: سبأ