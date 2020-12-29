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بغداد: طهران تعهدت باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل

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بغداد: طهران تعهدت باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل
الكاظمي خلال استقباله وزير الطاقة الإيراني
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أعلنت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، أن إيران تعهدت باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل، والذي "تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية"، مشيرة إلى تلقيها الدعم من الرئيس الإيراني لخطوات بغداد الأمنية.

وذكر بيان حكومي، أن "رئيس الحكومة (العراقية) مصطفى الكاظمي استقبل في مكتبه اليوم، وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوفد الإيراني نقل تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، إلى رئيس مجلس الوزراء وتمنياته بالمضي قدما نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

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وأشار البيان إلى أن "روحاني أكد الدعم لخطوات الكاظمي الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون".

ويوم الأحد الماضي، قالت الحكومة العراقية إن العاصمة بغداد ومناطق أخرى من البلاد تواجه خطر حدوث انقطاعات ملموسة في الكهرباء، نتيجة تقليص واردات الغاز من إيران بقرار من طهران.

 المصدر: RT

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