رئيسا وزراء روسيا والجزائر يبحثان سبل مكافحة كورونا واستخدام اللقاح
بحث رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، مع نظيره الجزائري عبد العزيز جراد، هاتفيا، سبل مكافحة جائحة كورونا، بما في ذلك استخدام اللقاح.
وجاء في بيان للحكومة الجزائرية أن المحادثات بين الطرفين تركزت على "تنسيق جهود البلدين في مكافحة وباء كوفيد 19، خاصة فيما يتعلق بالتلقيح".
كما تناولت المحادثات "مواصلة الجهود المشتركة لتطوير التعاون الثنائي في ميادين الصناعة، والفضاء، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والاتصالات، والتعليم العالي والتكنولوجيا".
كما بحث الجانبان "مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك".
🔴 الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يتحادث هاتفيا مع نظيره الروسي السيد ميخائيل ميشوستين. تركزت المحادثات على: ⬅️...Publiée par الوزارة اﻷولى الجزائرية sur Mardi 29 décembre 2020
المصدر: RT