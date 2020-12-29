رئيسا وزراء روسيا والجزائر يبحثان سبل مكافحة كورونا واستخدام اللقاح

بحث رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، مع نظيره الجزائري عبد العزيز جراد، هاتفيا، سبل مكافحة جائحة كورونا، بما في ذلك استخدام اللقاح.

وجاء في بيان للحكومة الجزائرية أن المحادثات بين الطرفين تركزت على "تنسيق جهود البلدين في مكافحة وباء كوفيد 19، خاصة فيما يتعلق بالتلقيح".

كما تناولت المحادثات "مواصلة الجهود المشتركة لتطوير التعاون الثنائي في ميادين الصناعة، والفضاء، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والاتصالات، والتعليم العالي والتكنولوجيا".

كما بحث الجانبان "مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك".

🔴 الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يتحادث هاتفيا مع نظيره الروسي السيد ميخائيل ميشوستين. تركزت المحادثات على: ⬅️... Publiée par ‎الوزارة اﻷولى الجزائرية‎ sur Mardi 29 décembre 2020

المصدر: RT