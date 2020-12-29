لبنان..اعتصام طلابي أمام الجامعة الأمريكية في بيروت

اعتصمت مجموعات طلابية شبابية لبنانية، اليوم الثلاثاء، أمام الجامعة الأمريكية في بيروت، مطالبين بعدم اعتماد سعر صرف الدولار 3900 ليرة لبنانية، والإبقاء على سعر الـ1515 ليرة.

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وتأتي هذه التحركات "كي لا يكون هناك عبء على كاهل الأهل، وليتمكن الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي في ظل الضائقة المالية، والاقتصادية، التي يعاني منها الشعب اللبناني، وخصوصا ذوي الدخل المحدود"، وفقا للوكالة الوطنية (اللبنانية) للإعلام.



وقطعت المجموعات الطلابية طريق شارع "الحمرا" لبعض الوقت، وتوقف المتظاهرون أمام مدخل الجامعة، مرددين شعارات "الوطن للعمال، تسقط سلطة رأس المال" و"الجامعة الأمريكية صارت ثكنة عسكرية"، كما جددوا دعوتهم إلى الاعتصام، والتظاهر مرة جديدة.

ويواصل طلاب الجامعات الخاصة في لبنان تحركاتهم في الشارع، بعد قرار بعض المؤسسات التربوية رفع الأقساط الجامعية، بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية امام الدولار.

المصدر: RT + الوكالة الوطنية للإعلام