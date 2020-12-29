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وزير الدفاع اليمني في حكومة صنعاء: زمن تمادي الأعداء على موطن الحضارة والتاريخ قد ولى

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وزير الدفاع اليمني في حكومة صنعاء: زمن تمادي الأعداء على موطن الحضارة والتاريخ قد ولى
Reuters MOHAMED AL-SAYAGHI
مقاتلون حوثيون في صنعاء
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قال وزير الدفاع اليمني في حكومة "أنصار الله" بصنعاء، محمد ناصر العاطفي، يوم أمس الاثنين، إن "زمن تمادي الأعداء على موطن الحضارة والتاريخ، ولى إلى غير رجعة".

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وأكد العاطفي خلال وضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على ضريح صالح الصماد ومرافقيه، أن "على الغزاة والمحتلين، أن يدركوا أن شعب اليمن لا يوجد لديه سوى خيارين، إما النصر، والعيش بعزة وكرامة وشموخ وحرية وسيادة واستقلال، أو الشهادة كرماء"، مشيرا إلى أن "الشعب اليمني عصي على الانكسار، ولم ولن يقبل عبر مراحل التاريخ بالغزاة، والمحتلين".

 وتابع حديثه قائلا: "وعدا منا لشهدائنا، أننا ماضون على دربهم الذي رسموه بدمائهم الزكية".

المصدر: "أنباء فارس"

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