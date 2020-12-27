مسؤول حوثي يهدد بـ"تصعيد كبير" في حال اشتعال جبهة البحر الأحمر

حذر نائب رئيس شؤون الدفاع والأمن في حكومة جماعة "أنصار الله"، جلال الرويشان، التحالف العربي من اشتعال جبهة البحر الأحمر، مؤكدا أن التصعيد سيكون كبيرا حينها.

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وقال الرويشان أمس السبت في تصريحات لقناة "المسيرة": "نحن مع أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية"، مضيفا: "نواجه عدوانا يهدد أمننا القومي منذ 6 سنوات، وتمكنا من الصمود والثبات في البر والبحر والجو".

وأشار الرويشان إلى أن "العدو الإسرائيلي بدأ بالتحرك عسكريا في المنطقة، بعد التطبيع الأخير مع دول الخليج، ومنها دول مشاركة في التحالف، وما فشلوا في إنجازه خلال 6 سنوات لن يتمكنوا من إنجازه في شهر وحتى في ولاية جو بايدن".

وتابع: "الصهاينة يدعمون التحالف لوجستيا منذ بداية العدوان، أما الآن فيحاولون إيجاد تهديدات ومبررات لدول المنطقة المطبعة كي يتمكنوا من التقدم إليها عسكريا".

المصدر: قناة المسيرة التابعة للحوثيين