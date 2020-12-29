دبي تعتزم تطعيم 70% من السكان بلقاح "فايزر-بيونتيك"خلال 2021

قالت مسؤولة بالقطاع الصحي في الإمارات إن دبي تعتزم تطعيم 70 بالمئة من سكانها بلقاح "فايزر- بيونتيك" بحلول نهاية عام 2021، في إطار حملة تطعيم مجانية للمواطنين والمقيمين.

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وقالت فريدة الخاجة، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي، لرويترز: "نستهدف تطعيم نحو 70 بالمئة من السكان في دبي بحلول نهاية 2021. نريد الوصول إلى الوقاية المجتمعية المطلوبة".

وأضافت: "أن المرحلة الثانية ستبدأ في أبريل، وستكون متاحة لجميع المواطنين والمقيمين".

وردت فريدة الخاجة على سؤال عن التنسيق بين الإمارات السبع قائلة: "هناك حملة تطعيم على مستوى البلاد في الإمارات، وكل إمارة تغطي برامج لقاحاتها".

وبدأت دبي، المركز المالي بدولة الإمارات، المرحلة الأولى من حملة التطعيم الأسبوع الماضي مستهدفة "الفئات ذات الأولوية" ومنها من يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وأصحاب الإعاقة، والعاملون في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.

وسجلت وزارة الصحة الإماراتية لقاح "فايزر- بيونتيك" لاستخدامات الطوارئ، لكن لم تعلن أي من الإمارات الأخرى حتى الآن خططا لطرح اللقاح الذي تظهر البيانات أن فاعليته تبلغ 95 بالمئة.

المصدر: رويترز