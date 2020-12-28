مصر.. سجن موظفين زرعا نباتا مخدرا في فناء مدرسة

قررت نيابة المنصورة شمال القاهرة أمس الإثنين حبس أمين مكتبة ومشرف وسائل، حتى عرضهما على محكمة الجنايات، بعد ثبوت زراعتهما نباتا مخدرا داخل فناء مدرسة ابتدائية يعملان فيها.

وأكدت مديرة المدرسة أنها سمعت المتهمين يتهامسان حول بذور ألقياها في الفناء داخل أصيص زينة أنبتت "البانجو" المخدر.

وتحفظت النيابة على النبات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان نوعه، فيما أثارت الواقعة استهجان رواد التواصل واعتبروها سابقة خطيرة تدل على استهتار بعض العاملين في مجال مهم وحساس.

وطالب مغردون وزارة التربية والتعليم بتشديد المراقبة على المدارس والتفتيش الدوري لحماية الأطفال من هذه الممارسات غير المسؤولة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT