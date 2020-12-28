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سوريا.. تعليق مرافقة الشرطة العسكرية الروسية للعربات المدنية في جزء من طريق "إم-4"

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سوريا.. تعليق مرافقة الشرطة العسكرية الروسية للعربات المدنية في جزء من طريق
Reuters KEMAL ASLAN
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تعليق مرافقة الشرطة العسكرية الروسية للعربات المدنية في جزء من طريق "إم-4" بسبب تصعيد الأوضاع.

وقال نائب رئيس المركز الروسي، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين، إنه "نظرا لتصعيد الأوضاع تم تعليق مرافقة الشرطة العسكرية الروسية لوسائل النقل المدنية في القسم من الطريق بين تل تامر وعين عيسى".

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وأكد أن المرافقة ستستأنف مع تسوية الأوضاع.

وأشار إلى أن الشرطة العسكرية الروسية تنفذ مهامها في نقاط المراقبة بالتعاون مع العسكريين السوريين بهدف المساعدة في إحلال الاستقرار.

المصدر: "نوفوستي"

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