السيسي يبحث مع مدير"روس أتوم" تطورات إنشاء مفاعلات الضبعة النووية

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع مدير عام مؤسسة "روس أتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف تطورات إنشاء محطة الضبعة النووية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء".

وقد رحب الرئيس المصري بالمسؤولين الروس في مصر، طالبا نقل خالص التحيات والتهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، مؤكداً على العلاقات التاريخية الممتدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أوضح الرئيس المصري أن مصر تتطلع إلى محطة الضبعة كصرحٍ جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ، والتي يعتز بها الشعب المصري كرمز للصداقة المصرية الروسية، ومعرباً عن ثقته في الخبرة الروسية العريقة التي سوف تنعكس بكل تأكيد في إنشاء المحطة وفقاً لأعلى معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية.

من جانبه، أعرب مدير "روس أتوم" حرصه الشخصي على تعزيز العلاقات المصرية الروسية على شتى الأصعدة، كما أشاد مدير المؤسسة الروسية بالظروف المواتية والمناخ الاقتصادي والاستثماري الحالي في مصر لإقامة المشروعات التنموية الكبرى المشتركة.

كما أكد مدير "روس أتوم" على توافر الإرادة السياسية المشتركة لديهما، من أهم العوامل الفاعلة لدعم نجاح مشروع محطة الضبعة الذي يحظى بأولوية لدى روسيا، ومن ثم حرصها على إنجازه وفق المدى الزمني المحدد وطبقاً لأعلى المعايير، مشيداً في هذا الإطار بالخبرات الفنية للكوادر البشرية والشركات الإنشائية المصرية التي تشارك في إنشاء محطة الضبعة التي ستضيف الكثير لقدرات مصر في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ودعم عملية التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.

المصدر: RT