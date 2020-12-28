مصر تكشف عدد السدود التي ساهمت في بنائها للدول الإفريقية

كشف وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن مصر ساهمت في بناء عدد من السدود للدول الإفريقية.

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وأكد وزير الري، خلال اجتماع في الوزارة أن مصر ساهمت في إنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية، لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.

وأنشأت الوزارة 7 سدود لجمع مياه الأمطار بدولة أوغندا فى مقاطعات (كيبوجا - واكسيو – سيرونوكو - أدجوماني) ، وحفرت 180 بئرا جوفية فى كينيا، و75 بئرا جوفية فى أوغندا، و 30 بئرا جوفية فى تنزانيا، و 10 آبار جوفية في ولاية دارفور السودانية، و6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، وتركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار إلى التجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان.

وأضاف عبد العاطي، أن الوزارة ساهمت فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض، لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، مثل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، كما شاركت الوزارة بممثلين عنها ضمن وفد الخبراء المصريين الذى زار غينيا كوناكري لتقييم الدراسات والإنشاءات الخاصة بسد "فومي" والمجمع الكهرومائي "كوجبيدو".

المصدر: الأهرام