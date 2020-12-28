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وزارة التخطيط العراقية  لـRT: نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%

أخبار العالم العربي

وزارة التخطيط العراقية  لـRT: نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%
بغداد - أسواق الشورجة
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أكد عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، أن نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%، فيما أشار إلى ارتفاعها لهذه النسبة مع بدء جائحة فيروس كورونا.

وقال لـRT، إن "نسبة الفقر كانت قبل جائحة فيروس كورونا قد وصلت إلى 20%، لكن ومع الإجراءات التي اتخذت وحظر التجوال، ازدادت إلى 32%".

وأضاف، أن "هذه النسبة مبنية على فقر الدخل، وليس على الأبعاد الأخرى مثل السكن والتعليم والصحة، ولو اعتمدنا هذه الأبعاد، لوجدنا النسبة تعود إلى الـ20%".

ويمر العراق بظروف اقتصادية اضطرت حكومة مصطفى الكاظمي إلى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بغية توفير رواتب الموظفين الحكوميين الذين بلغ عددهم 4 ملايين موظف.

 

المصدر: RT

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