مصر.. برنامج "منى الشاذلي" يحسم الجدل حول تصريحاته عن "بيغ رامي"

أصدر برنامج "معكم منى الشاذلي" للإعلامية المصرية منى الشاذلي، بيانا صحفيا لتوضيح حقيقة ما نسب للبرنامج على مواقع التواصل ومواقع صحفية حول "بيغ رامي".

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وأوضح البرنامج ردا على أنباء التفاوض مع بطل العالم في لعبة كمال الأجسام "بيغ رامي"، واشتراطه الحصول على مبلغ مالي مقابل ظهوره في البرنامج، أن البطل المصري لم يطلب أي أموال مقابل ظهوره.

وجاء نص البيان كالتالي: "تم تداول أخبار كاذبة، عن تفاصيل تفاوض البرنامج مع البطل المصري "بيغ رامي"، وينفي البرنامج قيامه بالتصريح بأي شيء له علاقة بذلك على الإطلاق، ويؤكد أن علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل، وأننا نتشرف بكل ضيوفنا السابقين والمحتملين، ولا نبني احتفاءنا بهم على أساس المنفعة أو الرؤى الضيقة".

واختتم البيان بجملة: "كل المحبة والفخر بالبطل العالمي بيغ رامي".

وضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المصرية خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء حول رفض برنامج "معكم منى الشاذلي" منح بطل العالم "بيغ رامي" 500 ألف جنيه مصري مقابل ظهوره في البرنامج.

وتسبب بيان متداول حول رفض ظهور رامي باستياء كبير، حيث أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض الفنانين يظهرون على الشاشات مقابل مبالغ طائلة مقارنة بـ"بيغ رامي".

المصدر: الأهرام