وكالة: وصول إنتاج النفط في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" إلى 100 ألف برميل يوميا

أفادت وكالة "رووداو" الكردية العراقية، اليوم الأحد، بأن إنتاج النفط في الحقول السورية التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" وصل إلى مستوى 100 ألف برميل يومي.

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وقالت الوكالة في تقرير إن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تنتج حاليا 100 ألف برميل نفط يوميا تصل إيراداتها الى مئات الملايين من الدولارات، دون ذكر مصادر هذه المعطيات.

وتمكن الأكراد من زيادة إنتاج النفط بعد توقيع شركة "ديلتا كريسانت إينيرجي" الأميركية عقدا مع الإدارة الذاتية لتمويل وتوسيع واستخراج النفط من الحقول النفطية المحمية من قبل القوات الأميركية.

وجاءت الاتفاقية النفطية باقتراح من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي كان يشجع على تمويل وتوسيع قدرات الحقول النفطية في المنطقة.

وتسيطر القوات الأمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة معها على معظم حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور.

وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وصادق ترامب أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها شمال شرق البلاد.

المصدر: "رووداو" + وكالات