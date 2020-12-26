نتنياهو يعرض خريطة لـ"صحراء منفصلة" أثناء حديثه عن المغرب (فيديو)

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة تظهر "صحراء منفصلة"، خلال حديثه في مقطع فيديو عن مكالمة أجراها مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وخلال حديثه عن العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وضع نتنياهو خلفه خريطة تظهر الصحراء منفصلة عن باقي الأراضي المغربية.

وقال نتنياهو في الفيديو إنه تحدث يوم الجمعة مع ملك المغرب محمد السادس، لافتا إلى أن الجانبين اتفقا "على قدوم الوفد المغربي في بداية الأسبوع للدفع إلى الأمام وفتح المكاتب ودفع عملية فتح السفارات".

وأضاف أن "المكالمة كانت حميمية وتمت بلغتي العربية الضعيفة وبالعبرية ولغة الملك الفرنسية الممتازة جدا، وأيضا باللغة الإنجليزية من جانبي".

אתמול שוחחתי עם מלך מרוקו, מוחמד השישי. כך סיימנו את השיחה >> pic.twitter.com/2XyaZ4VLvG — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 26, 2020

المصدر: RT